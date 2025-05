Poste Italiane i lavoratori calabresi incrociano le braccia | basta promesse non mantenute

Il 3 giugno, la Calabria si fermerà per dar voce ai lavoratori di Poste Italiane, stanchi di promesse non mantenute. Felice Lo Presti e Emanuel Azzarà guidano un movimento che riflette un malcontento più ampio nel mondo del lavoro, dove la fiducia tra dipendenti e aziende è in crisi. La protesta segna un punto di svolta: chi difende i diritti dei lavoratori sta lottando per un futuro migliore. Non perdere il seguito di questa battaglia!

Il prossimo 3 giugno, le lavoratrici e i lavoratori di Poste Italiane incroceranno le braccia. Felice Lo Presti, della segreteria regionale Slc Cgil, ed Emanuel Azzarà, segretario regionale Uil Poste Calabria, annunciano la protesta contro le continue promesse disattese da parte dell’azienda. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Poste Italiane, i lavoratori calabresi incrociano le braccia: basta promesse non mantenute

Poste Italiane, 42 nuove assunzioni: a giugno partirà la “rete corrieri”

A giugno, Poste Italiane avvierà la rete corrieri con 42 nuove assunzioni, secondo un accordo siglato a luglio da tutti i sindacati.

Calabria, Slc Cgil e Uilposte proclamano sciopero: "Basta con le promesse non mantenute"

Lo riporta reggiotv.it: "Con la proclamazione della giornata di sciopero del 03/06/2025, SLC CGIL ed UIL POSTE dicono basta alle continue e vane promesse che vengono ripetutamente fatte, e poi non mantenute, da Poste Italian ...

Slc Cgil Calabria e Uil proclamano per il prossimo 3 giugno sciopero dipendenti Poste Italiane

Riporta catanzaroinforma.it: "Si prospetta un ulteriore ridimensionamento del personale in tutti i settori che compongono il “mondo lavorativo postale" ...

Servizi postali, Slc Cgil denuncia: “Poste Italiane non tutela i lavoratori”

Segnala cn24tv.it: "Poste Italiane continua a non tutelare lavoratrici e lavoratori contro le problematiche di genere". La denuncia viene dalla segreteria regionale di Slc Cgil Calabria, area Servizi Postali ...