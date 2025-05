Poste da martedì 3 giugno in pagamento le pensioni del mese

Da martedì 3 giugno, i pensionati della provincia di Messina possono ritirare le loro pensioni presso tutti gli uffici postali. Un momento atteso, non solo per i destinatari, ma anche per l'economia locale che beneficia di questo flusso di liquidità. Sapevi che il pagamento puntuale delle pensioni può contribuire a rivitalizzare piccole attività commerciali? Scopri come questo trend influisce sulla comunità!

Poste Italiane comunica che in tutti i 205 uffici postali della provincia di Messina le pensioni del mese di giugno saranno in pagamento a partire da martedì 3. Sempre a partire da martedì 3 le pensioni di giugno saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Poste, da martedì 3 giugno in pagamento le pensioni del mese

