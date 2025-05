Posizioni economiche ATA in attesa dei corsi per gli aumenti di stipendio Il 4 giugno riunione al MIM

Il mondo del personale ATA è in fermento! Con l'attesa riunione al Ministero dell'Istruzione il 4 giugno, si avvicina l'opportunità di accedere a posizioni economiche che promettono aumenti retributivi significativi. Si parla di una valorizzazione delle competenze che potrebbe portare vantaggi economici annui da 700 a 2000 euro lordi per ben 46.000 lavoratori. Un passo importante verso una maggiore equità e riconoscimento nel settore educativo! Non perdere l’occasione di scoprir

Si è conclusa lo scorso 13 dicembre la fase di presentazione delle domande per l’accesso alle posizioni economiche destinate al personale ATA, finalizzate alla valorizzazione delle competenze acquisite dai lavoratori con aumenti retributivi annui compresi tra i 700 e i 2000 euro lordi. Sono previste complessivamente 46.000 nuove posizioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

