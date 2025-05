Porto la deputata dem Bakkali | Sbloccare le nomine rischio paralisi

La deputata dem Bakkali lancia un allarme cruciale: la sospensione delle votazioni per le nomine delle Autorità di Sistema Portuale potrebbe paralizzare il settore marittimo italiano. In un periodo in cui il commercio globale accelera e la logistica diventa sempre più strategica, è fondamentale garantire leadership solide e tempestive. Il destino dei porti italiani è appeso a un filo: riusciranno i decisori a evitare questa crisi?

"La decisione delle Commissioni Trasporti di Camera e Senato di sospendere le votazioni sulle nomine dei presidenti delle Autorità di Sistema Portuale rischia di determinare una paralisi senza precedenti nella portualità italiana. Una situazione che il settore non può permettersi e che mette a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Porto, la deputata dem Bakkali: "Sbloccare le nomine, rischio paralisi"

Cerca Video su questo argomento: Porto Deputata Dem Bakkali Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nomine dei vertici di ASdP in standby. On. Bakkali (PD): “Inaccettabile lasciare anche Ravenna in stallo, non si può aspettare”

Segnala ravennanotizie.it: "La decisione delle Commissioni Trasporti di Camera e Senato di sospendere le votazioni sulle nomine dei presidenti delle Autorità di Sistema Portuale ...