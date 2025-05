Porti Musolino AdSP Mtcs confermato a presidenza MedPorts

Pino Musolino è stato riconfermato alla presidenza di Medports durante l'Assemblea Generale Annuale a Tangeri, un segnale forte per il futuro della logistica nel Mediterraneo. Questo incontro ha messo in evidenza temi cruciali come l'intelligenza logistica e le energie rinnovabili, fondamentali in un contesto globale sempre più orientato alla sostenibilità. Con Musolino al timone, ci si aspetta una spinta significativa verso un settore portuale più innovativo e green.

(Adnkronos) – All'assemblea Generale Annuale il Commissario Straordinario dell'AdSP Mtcs Pino Musolino è stato confermato all'unanimità al Forum che si sono tenuti a Tangeri. I lavori dell'assemblea e del Forum che si sono tenuti a Tangeri hanno visto svolgersi numerose sessioni e panel dedicati alla logistica intelligente, alle energie rinnovabili e alla sicurezza marittima, a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Cerca Video su questo argomento: Porti Musolino Adsp Mtcs Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Comunicato Stampa AdSP MTCS - Alla banchina 33 per la prima volta ormeggiata una nave da crociera. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Porti, Musolino (AdSP Mtcs) confermato a presidenza MedPorts

Segnala msn.com: All'assemblea Generale Annuale il Commissario Straordinario dell'AdSP Mtcs Pino Musolino è stato confermato all'unanimità al Forum che si sono tenuti a Tangeri. I lavori dell'assemblea e del Forum che ...

ADSP MTCS: Pino Musolino riconfermato ad unanimità Presidente MEDports

Si legge su ilnautilus.it: Tangeri -Il Commissario Straordinario dell'AdSP MTCS Pino Musolino ha partecipato, in qualità di Presidente di MEDports ...

Porti, Musolino riconfermato Presidente MEDports

Come scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...