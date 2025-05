Porridge Radio dal vivo a ' Ferrara Sotto le Stelle' con il concerto dell’addio

Venerdì 13 giugno, il Cortile del Castello Estense di Ferrara Sotto le Stelle sarà testimone di un evento imperdibile: l'ultimo concerto dei Porridge Radio. Un addio che segna la fine di un'era per una band che ha saputo catturare l'essenza dell'emotività musicale. Con album come "Every Bad", hanno lasciato un segno indelebile nella scena indie. Non perdere l'occasione di vivere un momento unico e carico di emozioni!

Venerdì 13 giugno per la quarta sera di 'Ferrara Sotto le Stelle' il Cortile del Castello Estense ospita il concerto dei Porridge Radio (nella foto), in una data speciale prima dello scioglimento della band britannica. Dopo dieci anni di attività e album acclamati come 'Every Bad' e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Porridge Radio dal vivo a 'Ferrara Sotto le Stelle' con il concerto dell’addio

Stereolab, Swans, Porridge Radio, Tinariwen e Ani Di Franco fra i protagonisti dell'edizione 2025 di Ferrara Sotto le Stelle

