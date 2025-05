Ponte sullo Stretto Sbarra | Opera necessaria per unire il Paese e dare sviluppo al Sud

Il Ponte sullo Stretto di Messina potrebbe diventare il simbolo di una nuova era per il Sud Italia. Le parole del ministro Salvini segnano un cambio di rotta che punta a unire finalmente il Paese, rilanciando infrastrutture chiave come l’Alta Velocità ferroviaria. Un’opera che non solo promette sviluppo economico, ma anche il riscatto di un’intera regione. Siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo della nostra storia!

"Le dichiarazioni del vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini confermano un cambio di passo importante rispetto alla realizzazione di opere fondamentali per il nostro territorio: il Ponte sullo Stretto, l’Alta Velocità ferroviaria e il potenziamento della SS106 fino a Reggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Ponte sullo Stretto, Sbarra: "Opera necessaria per unire il Paese e dare sviluppo al Sud"

Decreto Infrastrutture, nuove tariffe dei voli e Ponte sullo Stretto in bozza

La bozza del decreto Infrastrutture 2025 si presenta come un ampio progetto legislativo, composto da sedici articoli che spaziano dalle grandi opere emblematiche, come il Ponte sullo Stretto, a interventi normativi più raffinati riguardanti il Codice degli appalti e le tariffe aeree.

Cerca Video su questo argomento: Ponte Stretto Sbarra Opera Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

«Cambio di passo importante nella realizzazione delle infrastrutture». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ponte sullo Stretto, la Cgil scrive a Bruxelles: «Fermate l’opera». Da Salvini “antimafia tour” nelle prefetture al Sud

Segnala ilsole24ore.com: Mentre il ministro Salvini è atteso giovedì 29 in visita alla prefettura di Messina, per poi approdare il giorno successivo a quella di Reggio Calabria infuria la polemica sulla realizzazione del Pont ...

Il ponte sullo stretto di messina: avvio cantieri nel 2025 e impatto sull’economia calabrese

gaeta.it scrive: Il progetto del ponte sullo stretto di Messina, guidato da Matteo Salvini, prevede investimenti per 51 miliardi tra Calabria e Sicilia, con cantieri dal 2025 e oltre 100.000 posti di lavoro previsti.

Ponte sullo Stretto, Salvini rilancia: "Inaugureremo l'opera nel 2032"

rainews.it scrive: Sette anni di lavori, a partire da luglio. Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, intervenuto a Porta a porta su Rai1, rilancia sul Ponte sullo Stretto. Precantierizzazione a ...