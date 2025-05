Ponte sullo Stretto Mancuso | La realizzazione sarà all’insegna della piena legalità

Il Ponte sullo Stretto di Messina si avvicina alla sua realizzazione, simbolo di un'Italia che coniuga progresso e legalità. La Calabria e la Sicilia stanno per ricevere un impulso economico senza precedenti, con 52 miliardi di euro destinati a cantieri e infrastrutture. Un investimento che non solo unirà le due sponde, ma segnerà un cambio di passo nella visione di sviluppo del Sud, aprendo a nuove opportunità per le future generazioni.

"Incontri istituzionali importanti che, ancora una volta, riflettono la grande attenzione che il ministro Matteo Salvini riserva alla Calabria e alla Sicilia. Risorse inimmaginabili nel passato, tra cantieri finanziati e il Ponte si tratta di 52 miliardi di euro".

Decreto Infrastrutture, nuove tariffe dei voli e Ponte sullo Stretto in bozza

La bozza del decreto Infrastrutture 2025 si presenta come un ampio progetto legislativo, composto da sedici articoli che spaziano dalle grandi opere emblematiche, come il Ponte sullo Stretto, a interventi normativi più raffinati riguardanti il Codice degli appalti e le tariffe aeree.

