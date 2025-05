Ponte sullo Stretto Confesercenti a Salvini | Vogliamo costruire non subire

Il sogno di unire Sicilia e Calabria attraverso il Ponte sullo Stretto torna al centro del dibattito. Confesercenti ha espresso chiaramente la propria posizione al ministro Salvini: "Vogliamo costruire, non subire". Questo progetto non è solo un'opera infrastrutturale, ma una chiave per stimolare l’economia locale e attrarre investimenti. La sfida è aperta: sarà il ponte a trasformare il nostro futuro o rimarremo ancorati al passato?

Un'occasione importante di confronto si è svolta ieri nella sede della Prefettura di Reggio Calabria, dove il ministro Matteo Salvini ha incontrato le parti sociali per discutere dell'ambizioso progetto del Ponte sullo Stretto. Tra i protagonisti del dibattito, Confesercenti Reggio Calabria ha.

Decreto Infrastrutture, nuove tariffe dei voli e Ponte sullo Stretto in bozza

La bozza del decreto Infrastrutture 2025 si presenta come un ampio progetto legislativo, composto da sedici articoli che spaziano dalle grandi opere emblematiche, come il Ponte sullo Stretto, a interventi normativi piĂą raffinati riguardanti il Codice degli appalti e le tariffe aeree.

Ponte sullo Stretto, il punto stampa di Matteo Salvini: la diretta video

