Ponte Salvini dopo il vertice in Prefettura | Lavori in estate potenziati al massimo i controlli antimafia

Il Ponte di Messina potrebbe diventare realtà: Matteo Salvini ha annunciato l'inizio dei lavori entro l'estate, puntando a potenziare i controlli antimafia. Una mossa che si inserisce nel contesto della ripresa infrastrutturale italiana, dove la sfida è garantire sicurezza e trasparenza. Ma c'è un elemento chiave: come garantirà il governo che quest'opera simbolica non diventi terreno di infiltrazioni illecite? La risposta potrebbe cambiare le regole del gioco.

"Il Ponte si può fare, sta in piedi e inizieremo a costruirlo entro l'estate". Lo ha detto Matteo Salvini al termine del vertice in Prefettura tenutosi stamane. Il vicepremier ha incontrato il prefetto Cosima Di Stani, il sindaco Federico Basile e l'ad della Stretto di Messina Pietro Ciucci per. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Ponte, Salvini dopo il vertice in Prefettura: "Lavori in estate, potenziati al massimo i controlli antimafia"

Ponte Stretto, Salvini: con Quirinale interlocuzione diretta

Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, ha confermato durante il Festival dell’Economia di Trento che l’interlocuzione con il Quirinale è “diretta”, sminuendo il dibattito mediatico come “botta e risposta giornalistico”.

