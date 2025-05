Ponte rotonda pronta a marzo 2026 Minoranza contraria Chiesa | Agito con trasparenza

Il futuro della viabilità a Pontedellolio è in fermento! La nuova rotatoria, attesa per marzo 2026, promette di migliorare la sicurezza stradale, ma ha scatenato un acceso dibattito. La minoranza critica, mentre la chiesa sostiene la trasparenza dell'amministrazione. Questo progetto non è solo un'opera pubblica: è il simbolo di un cambiamento che coinvolge l'intera comunità. Come si evolverà il confronto tra cittadini e istituzioni? Restate sintonizzati!

Partecipata seduta del Consiglio comunale di Pontedellolio tenuto nella serata di martedì 27 maggio in municipio. Il dibattito si è interamente focalizzato su un unico tema: la realizzazione della rotatoria che sorgerà tra la Statale 654 di Valnure e la Provinciale 36 di Godi nel tratto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Ponte, rotonda pronta a marzo 2026. Minoranza contraria. Chiesa: «Agito con trasparenza»

