Ponte Matteotti Crepa sul pilone | È monitorata

La crepa sul pilone del ponte Matteotti rappresenta non solo un problema tecnico, ma anche un campanello d’allarme per l’intera rete infrastrutturale italiana. In un periodo in cui la sicurezza e la manutenzione di opere pubbliche sono al centro del dibattito nazionale, questo intervento previsto nei prossimi due anni diventa cruciale. Un'opportunità per riflettere sull'importanza di investire nel nostro patrimonio, garantendo viabilità e sicurezza per tutti.

Una crepa sulla pila di ponte Matteotti: ben visibile a occhio nudo, si trova lì da anni e viene costantemente monitorata dai tecnici di Rete ferroviaria italiana (Rfi). Quella crepa sarà oggetto di un intervento, nell’arco dei prossimi due anni, che rientra in una ben più ampia programmazione di lavori straordinari su diverse opere d’arte della regione relative a Rfi. Intervento che non avverrà entro quest’anno, ma che dovrebbe essere attuato entro il 2027. La fessura sulla pila è nota da tempo e viene continuamente controllata, fa sapere Rfi: la spaccatura è stabile, nel corso degli anni non ci sono state variazioni nella misura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ponte Matteotti. Crepa sul pilone: "È monitorata"

Riporta ilrestodelcarlino.it: I tecnici Rfi controllano la fessura ogni due mesi: in questi anni nessun movimento, è rimasta stabile. Sarà oggetto di intervento tra il 2026 e il 2027.