Ponte del 2 giugno quasi 15 milioni in viaggio | giro d' affari da 7 miliardi

Il ponte del 2 giugno si preannuncia da record: quasi 15 milioni di italiani pronti a partire, con un giro d’affari da 7 miliardi! L'82% delle mete sarà all'insegna del bel paese, con il mare in pole position. Un segnale chiaro di quanto la voglia di viaggiare e riscoprire l'Italia sia tornata a farsi sentire. Preparati a vivere un weekend di sole, relax e avventure indimenticabili!

Saranno 14,9 milioni gli italiani in viaggio per il ponte del 2 giugno, con una spesa media di 470 euro e un giro d’affari complessivo di 7 miliardi, secondo Federalberghi. Il 92,4% sceglierà mete italiane, soprattutto al mare, complice il primo caldo estivo. Anas prevede traffico intenso da venerdì 30 maggio, mentre sul fronte ferroviario iniziano i primi disagi: 1.200 cantieri finanziati con il Pnrr interesseranno le principali tratte, con ritardi e interruzioni sulla Milano-Genova, Milano-Venezia e il nodo di Firenze. Una prova generale dell’estate, che si preannuncia bollente anche per la mobilità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ponte del 2 giugno, quasi 15 milioni in viaggio: giro d'affari da 7 miliardi

Ponte 2 Giugno, chiusura notturna prorogata fino al 23 maggio

A Fiumicino, i lavori di impermeabilizzazione delle torri del Ponte 2 Giugno, inizialmente programmati dal 12 al 20 maggio 2025, subiranno una proroga della chiusura notturna fino al 23 maggio.

Versilia, ponte del 2 giugno: “Weekend di caldo e sole, hotel da tutto esaurito”

Le previsioni meteo per il ponte del 2 giugno 2025, estate quasi ovunque ma anche temporali: ecco dove

Ponte del 2 giugno, prima prova d’estate: traffico intenso verso il mare | Il piano straordinario Anas

