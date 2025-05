Ponte del 2 giugno prima prova d’estate | traffico intenso verso il mare | Il piano straordinario Anas

Il ponte del 2 giugno segna l'inizio ufficiale dell'estate per molti italiani, con un traffico intenso verso le località balneari. Anas, pronta a fronteggiare l'afflusso, attiva un piano straordinario per garantire viaggi sicuri. Questo weekend non è solo una fuga verso il mare, ma un momento di celebrazione della nostra storia e cultura. Scopri il video che racconta il ruolo cruciale di Anas: un viaggio tra passato e presente!

Nel weekend della Festa della Repubblica attesi spostamenti massicci verso le località di mare. Anas rafforza presidi operativi, riapre tratti chiave e lancia un video per raccontare il suo ruolo nella storia del Paese.

L'innalzamento del livello del mare potrebbe causare migrazioni di massa verso l'entroterra

L'aumento del livello del mare, legato al rapido scioglimento dei ghiacci, potrebbe portare a migrazioni di massa verso l'entroterra.

