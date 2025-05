Ponte del 2 giugno indagine Cna | 20 milioni in movimento 8 miliardi il giro d’affari

Il ponte del 2 giugno si preannuncia un vero e proprio boom: oltre 20 milioni di italiani in viaggio e un giro d'affari che sfiora gli 8 miliardi! Con il sole splendente e temperature estive, le località balneari e i laghi saranno le mete preferite. Questo fenomeno non è solo una boccata d'ossigeno per il turismo, ma segna anche un ritorno alla normalità dopo anni difficili. Preparati a scoprire nuove avventure!

ROMA – Saranno più di 20 milioni tra turisti e gitanti i vacanzieri in viaggio nel ponte del 2 giugno. Con un movimento economico valutato in oltre 8 miliardi. Complice il bel tempo previsto in tutta Italia, con temperature massime intorno o superiori ai 30 gradi, all’incirca la metà dei vacanzieri privilegerà le località marine, i laghi, i fiumi. A stimarlo una indagine di CNA Turismo e Commercio. L’avanguardia di questo “esercito” comincerà a muoversi già oggi pomeriggio ma le partenze più massicce sono previste da sabato 31 maggio per proseguire fino a lunedì 2 giugno, giorni classificati da “bollino rosso” su autostrade e strade di grande comunicazione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Ponte del 2 giugno, indagine Cna: 20 milioni in movimento, 8 miliardi il giro d’affari

Ponte 2 Giugno, chiusura notturna prorogata fino al 23 maggio

A Fiumicino, i lavori di impermeabilizzazione delle torri del Ponte 2 Giugno, inizialmente programmati dal 12 al 20 maggio 2025, subiranno una proroga della chiusura notturna fino al 23 maggio.

Cerca Video su questo argomento: Ponte 2 Giugno Indagine Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Per il ponte 2 giugno in viaggio 15 milioni, 92,4% resta in Italia; Ponte 2 giugno, in viaggio 15 milioni di italiani: il 92% resta nel nostro Paese. I dati; Ponte del 2 giugno all’insegna della stabilità, in viaggio 14,9 milioni di italiani; Ponte del 2 giugno: in viaggio 14,9 milioni di italiani. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Ponte del 2 giugno, Cna: 20 milioni di italiani in viaggio per un business da 8 miliardi di euro

Riporta msn.com: Più di venti milioni di italiani saranno in viaggio nei giorni del ponte del 2 giugno, per un giro d'affari stimato attorno agli 8 miliardi di euro, secondo un'indagine di Cna Turismo e commercio. Gra ...

Ponte del 2 giugno, quali sono i programmi degli italiani tra viaggi e cene al ristorante

Secondo italiaoggi.it: Complessivamente si stimano 14,5 milioni di cittadini che approfitteranno del ponte per trascorrere una breve vacanza ...

Ponte 2 giugno: 20 milioni in movimento, giro d’affari 8 miliardi

informazione.it scrive: Saranno più di 20 milioni tra turisti e gitanti i vacanzieri in viaggio nel ponte del 2 giugno. Con un movimento economico valutato in oltre 8 miliardi. Complice il bel tempo previsto in tutta Italia, ...