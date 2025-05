Ponte del 2 giugno Gaeta tra le mete degli italiani

Il ponte del 2 giugno si avvicina e Gaeta conquista il cuore degli italiani! Con oltre venti milioni di viaggiatori pronti a partire, il giro d'affari stimato sfiora gli 8 miliardi di euro. E non è solo un viaggio: è l'opportunità di riscoprire bellezze locali e gusti autentici. Preparati a vivere un weekend indimenticabile, immerso nella storia e nella natura. Non lasciarti sfuggire questa occasione!

Gaeta, 30 maggio 2025- Si avvicina un bel ponte di fine maggio-inizio giugno con più di venti milioni di italiani che saranno in viaggio per un giro d’affari stimato attorno agli 8 miliardi di euro, secondo quanto evidenziato da un’indagine di Cna Turismo e commercio. Grazie al bel tempo previsto su tutto il territorio, con temperature massime di 30 e più gradi, in tanti raggiungeranno località di vacanza per il weekend lungo che inizia sabato 31 maggio per concludersi lunedì 2 giugno. Certamente Gaeta, da alcuni anni tra le mete più rinomate d’ Italia, risulta tra le preferenze degli italiani, non certo una novità . 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it