Ponte del 2 giugno | dal frico al mare al Rigoletto al Nuovo ecco cosa fare a Udine e dintorni

Preparati a un ponte del 2 giugno indimenticabile! Con il Friuli Doc Spring Edition che si sposta a Lignano, il weekend si tinge di sapori e tradizioni. Dal frico al mare, non mancheranno eventi coinvolgenti per tutte le età . E se il tempo ci regala qualche temporale, sarà l’occasione perfetta per rifugiarsi nel Rigoletto per un buon aperitivo. Scopri come celebrare la bellezza del nostro territorio!

Fine settimana lungo grazie alla Festa della Repubblica che si celebra lunedì 2 giugno. Le previsoni meteo promettono un assagio di estate (temporali compresi). Ecco le nostre proposte. Venerdì 30 maggio Friuli Doc Spring Edition. P, la kermesse udinese si sposta al mare, a Lignano. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Ponte del 2 giugno: dal frico al mare al Rigoletto al Nuovo, ecco cosa fare a Udine e dintorni

Ponte 2 Giugno, chiusura notturna prorogata fino al 23 maggio

A Fiumicino, i lavori di impermeabilizzazione delle torri del Ponte 2 Giugno, inizialmente programmati dal 12 al 20 maggio 2025, subiranno una proroga della chiusura notturna fino al 23 maggio.

Cerca Video su questo argomento: Ponte 2 Giugno Frico Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Anas, traffico intenso sulla rete stradale per Ponte 2 giugno

Si legge su ansa.it: Anas prevede traffico intenso per il prossimo weekend con il ponte del 2 giugno sia per gli spostamenti locali sia per quelli di lunga percorrenza con priorità per le località di mare. (ANSA) ...

Ponte del 2 Giugno: traffico intenso sulla rete Anas nel weekend che apre la stagione estiva

Secondo statoquotidiano.it: Ponte del 2 Giugno: traffico intenso sulla rete Anas nel weekend che apre la stagione estiva Roma, 30 maggio 2025 – Si preannuncia un fine settimana da bollino rosso per il traffico sulla rete stradal ...

Esodo ponte 2 giugno: traffico, controlli e riaperture sulla rete Anas

Scrive laquilablog.it: - L'Aquila Blog Esodo ponte 2 giugno: traffico, controlli e riaperture sulla rete Anas - Il primo week end di giugno ...