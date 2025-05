Ponte del 2 giugno Cna | 20 milioni di italiani in viaggio business da 8 miliardi di euro

Il ponte del 2 giugno si preannuncia come un vero e proprio tour de force per il turismo italiano: ben 20 milioni di italiani in viaggio, con un impatto economico stimato di 8 miliardi di euro. Mentre quasi la metà degli amanti delle vacanze punta su mare e laghi, gli altri si lasciano sedurre dalle città d'arte e dalle montagne. Un trend che conferma quanto l'Italia sappia offrire esperienze indimenticabili a tutti!

Ponte 2 Giugno, chiusura notturna prorogata fino al 23 maggio

A Fiumicino, i lavori di impermeabilizzazione delle torri del Ponte 2 Giugno, inizialmente programmati dal 12 al 20 maggio 2025, subiranno una proroga della chiusura notturna fino al 23 maggio.

2 giugno, ecco i giorni caldi per il traffico: primo assaggio dell'esodo estivo sulle strade

Si legge su msn.com: Traffico più intenso tra la sera di venerdì 30 maggio e la mattina di sabato 31, in particolare verso le località di mare. Circolazione dei mezzi pesanti interdetta 1 e 2 giugno ...

Ponte del 2 Giugno: traffico intenso sulla rete Anas nel weekend che apre la stagione estiva

Lo riporta statoquotidiano.it: Ponte del 2 Giugno: traffico intenso sulla rete Anas nel weekend che apre la stagione estiva Roma, 30 maggio 2025 – Si preannuncia un fine settimana da bollino rosso per il traffico sulla rete stradal ...

Esodo ponte 2 giugno: traffico, controlli e riaperture sulla rete Anas

Scrive laquilablog.it: - L'Aquila Blog Esodo ponte 2 giugno: traffico, controlli e riaperture sulla rete Anas - Il primo week end di giugno ...