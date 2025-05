Ponte del 2 giugno circa 300mila padovani in vacanza | hotel pieni in tutta la provincia

Il ponte del 2 giugno si preannuncia un vero e proprio antipasto d'estate per Padova, con circa 300mila cittadini pronti a godere delle bellezze locali. Gli hotel sono pieni, segno che la voglia di viaggiare è tornata prepotente. Questo risveglio del turismo non solo rivitalizza l'economia locale, ma suggerisce anche un'attenzione crescente verso le mete italiane. Sarà interessante scoprire se Padova saprà attrarre anche i turisti dall’estero!

«Col 2 giugno facciamo le prove dell'estate. E se il buongiorno si vede dal mattino, ovvero dalle prenotazioni alberghiere, direi che la Festa della Repubblica sarĂ un ponte decisamente positivo anche per la nostra provincia». Quanti saranno alla fine i turisti che privilegeranno Padova, le.

Ponte 2 Giugno, chiusura notturna prorogata fino al 23 maggio

A Fiumicino, i lavori di impermeabilizzazione delle torri del Ponte 2 Giugno, inizialmente programmati dal 12 al 20 maggio 2025, subiranno una proroga della chiusura notturna fino al 23 maggio.

