Ponte 2 giugnoparte un italiano su tre

Il Ponte del 2 giugno si preannuncia come un’opportunità imperdibile per il relax e la convivialità: quasi un italiano su tre è pronto a partire! Con 14,5 milioni di persone in viaggio, il cibo diventa protagonista con una spesa di oltre 2 miliardi. Un trend che sottolinea l'importanza della gastronomia nel nostro stile di vita. Dove andrà il tuo palato? Scopri le delizie locali e lasciati sorprendere!

18.15 Quasi un italiano su tre (29%) partirà per il Ponte del 2 giugno. Lo rileva un'indagine di Coldiretti. Si stimano 14,5 milioni di persone per questa breve vacanza.L'alimentazione si conferma la principale spesa, con oltre 2 miliardi per il consumo dei pasti. La maggior parte degli italiani trascorrerà il Ponte nel Paese, preferendo le destinazioni balneari, poi le città d'arte, quindi montagna e campagna. Alberghi,B&B,seconde case e agriturismi sono in ordine gli alloggi preferiti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

