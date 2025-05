Ponte 2 giugno i fiorentini scelgono il turismo slow e sostenibile

Il ponte del 2 giugno segna un cambio di rotta per i fiorentini, sempre più attratti dal turismo slow e sostenibile. Quest’anno, molti optano per mete meno affollate, riscoprendo bellezze nascoste e tradizioni locali. Un trend che non solo valorizza il nostro patrimonio, ma promuove anche un turismo responsabile. Scoprire luoghi autentici è un’esperienza che arricchisce e fa bene al cuore. Pronti a partire?

Firenze, 30 maggio 2025 – Un ponte breve, quello del 2 giugno, ma molti fiorentini ne approfitteranno, soprattutto scegliendo mete al di fuori delle grandi città e lontane dai circuiti turistici più battuti. E’ quanto si aspetta Confartigianato Turismo Firenze. Con l’occasione, inizieranno i primi viaggi estivi. "Cresce l'interesse per alcune destinazioni estere come Thailandia, Vietnam, Giappone, Perù Bolivia, Marocco ed Egitto. È segno di una domanda sempre più variegata e dinamica", dichiara Irene Floris, presidente di Confartigianato Turismo Firenze. Per quanto riguarda invece chi arriva, "emerge con chiarezza – sottolinea la presidente – la necessità di modernizzare l'offerta turistica della città". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ponte 2 giugno, i fiorentini scelgono il turismo slow e sostenibile

A Fiumicino, i lavori di impermeabilizzazione delle torri del Ponte 2 Giugno, inizialmente programmati dal 12 al 20 maggio 2025, subiranno una proroga della chiusura notturna fino al 23 maggio.

