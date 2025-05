Pompei blitz in clinica | arrestato imprenditore latitante

Un imprenditore campano, latitante da due mesi, è stato arrestato in un blitz della Polizia all'interno di una clinica di Pompei. Condannato a sette anni per reati di smaltimento illecito di rifiuti, il suo caso riaccende i riflettori su un problema che affligge la Campania: l'inquinamento ambientale legato alla criminalità organizzata. Un monito importante: l'impunità ha le ore contate!

Si è conclusa in una clinica di Pompei la fuga di un imprenditore campano, latitante da circa due mesi, condannato in via definitiva a sette anni di carcere per reati legati all'illecito smaltimento di rifiuti, alcuni aggravati dal metodo mafioso.