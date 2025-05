Pompei arrestato latitante | deve scontare 7 anni di carcere

A Pompei, la legge stringe il cerchio: un latitante è stato arrestato dopo anni di fuga, condannato a 7 anni per gravi reati legati all'illecito smaltimento di rifiuti, incluso il coinvolgimento della criminalità organizzata. Questo evento non è solo una vittoria per la giustizia, ma segna anche un passo importante nella lotta contro l'inquinamento mafioso, un problema sempre più urgente in Italia. La sicurezza ambientale passa anche attraverso queste operazioni decisive!

L’uomo deve scontare una condanna definitiva a 7 anni di reclusione per vari reati, riguardanti per lo più l’illecito smaltimento di rifiuti, tra cui alcuni aggravati dal metodo mafioso. La Polizia di Genova, unitamente a quella di Napoli, ha arrestato – nell’ambito del progetto Wanted promosso dal Servizio Centrale Operativo della Polizia e finalizzato alla . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Pompei, arrestato latitante: deve scontare 7 anni di carcere

