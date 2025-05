Pompei arrestato imprenditore in fuga da 2 mesi

Dopo due mesi di latitanza, la polizia di Genova e Napoli ha arrestato un imprenditore campano, simbolo di una fuga che mette in luce le vulnerabilità del sistema giudiziario. Questo caso si inserisce nel più ampio trend di intensificazione delle operazioni contro la criminalità economica, evidenziando come la giustizia non si fermi mai. Un punto interessante? La crescente collaborazione tra forze dell'ordine di diverse città, che segna un cambio di passo decisivo nella lotta contro l'illegalità.

La polizia di Genova e Napoli, ha arrestato - nell'ambito del progetto Wanted - un imprenditore campano che da circa due mesi si era sottratto all'esecuzione del provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti. L'indagine degli agenti della squadra mobile, diretta dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Genova, è stata avviata a seguito della condanna definitiva a 7 anni di reclusione per vari reati, riguardanti per lo più l'illecito smaltimento di rifiuti - tra cui alcuni aggravati dal metodo mafioso - commessi in esecuzione di lavori di ripristino a seguito della mareggiata di Rapallo del 2018. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Pompei, arrestato imprenditore in fuga da 2 mesi

Arrestato un imprenditore di Sarno per il possesso di una pistola nascosta nel suo ufficio. La Polizia di Stato di Salerno, attraverso la Squadra Mobile e il Commissariato, ha effettuato l'operazione il 9 maggio.

