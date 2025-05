Pomeriggio Cinque News ad Alessadra Viero

Fumata bianca per "Pomeriggio Cinque"! Alessandra Viero guiderà l'edizione estiva, una scelta strategica che riflette l'attuale interesse del pubblico per la cronaca nera. In un’estate segnata da eventi drammatici, la presenza di Viero promette un approccio incisivo e coinvolgente. Mediaset punta su una figura in grado di affrontare temi delicati con professionalità, rispondendo così a un bisogno di informazione approfondita in un contesto ricco di sfide.

Fumata bianca. Pomeriggio Cinque avrà anche in questa stagione la sua edizione estiva che passerà nelle mani di Alessandra Viero. La decisione, presa ieri, a pochi giorni dall'inizio del programma, ha un senso. In un periodo caldissimo per la cronaca nera con il Delitto di Garlasco a tenere alta l'attenzione del pubblico, Mediaset sceglie per il contenitore pomeridiano di Canale 5 un volto che con la nera va a braccetto. La co-conduttrice di Quarto Grado prenderà il timone da Myrta Merlino il prossimo 9 giugno. Alessandra Viero ha già condotto l'edizione estiva di Pomeriggio Cinque nel 2012 quando lo spin-off prese il nome di Pomeriggio Cinque Cronaca.

“Fuori da Pomeriggio Cinque, dove va ora”. Myrta Merlino, tutto già deciso a Mediaset

Le voci su un possibile addio di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 si intensificano, alimentando speculazioni sul futuro della giornalista napoletana.

Secondo msn.com: Myrta Merlino lascia Pomeriggio Cinque. La sua ultima puntata andrà in onda venerdì 6 giugno, chiudendo un’esperienza durata due anni. Lo riferisce Dagospia, secondo cui la giornalista sarebbe pronta ...

Da msn.com: Allora parte oggi alle 17 lo spin off di Pomeriggio Cinque su Canale 5. Si chiama Pomeriggio Cinque News e sarà condotto dalla brava Simona Branchetti (foto) per tutto il periodo estivo.

Secondo ilmessaggero.it: «Questa è la quarta estate che passo in TV - racconta a Di Più Tv - ma per me è un po’ come se fosse la prima: perché Pomeriggio Cinque News è un programma molto diverso da quelli che ho ...