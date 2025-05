Pollena Trocchia suona il clacson mentre l’ex si infila nella sua auto | arrestato stalker 34enne

Un episodio che riaccende i riflettori sul tema del stalking, un fenomeno purtroppo in crescita nel nostro paese. A Pollena Trocchia, la tensione si è trasformata in arresto: un 34enne è finito nei guai mentre tentava di avvicinarsi in modo minaccioso all'ex compagna e alla sua figlia. Un monito per tutti noi: la sicurezza delle donne e dei bambini deve essere una priorità irrinunciabile. Rimanete sempre vigili!

Una scena inquietante, nel parcheggio di un parco giochi a Pollena Trocchia, ha attirato l'attenzione dei Carabinieri della Tenenza di Cercola durante un normale servizio di pattuglia. Un uomo era parzialmente infilato all'interno di un'auto, mentre all'interno si trovavano due donne e una bambina. Alla vista dell'auto dell'Arma, una delle donne ha iniziato a suonare

