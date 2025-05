Polizia va in pensione dopo 40 anni di servizio il vice ispettore Gianni Aceto

Dopo 40 anni di onorato servizio, il vice ispettore Gianni Aceto si congeda dalla Polizia di Stato, un gesto che segna la fine di un'era non solo per lui, ma per tutta la comunità di Chieti. In un'epoca in cui il legame tra forze dell'ordine e cittadini è più cruciale che mai, il suo esempio di dedizione e impegno rimarrà un faro da seguire. Un richiamo a riflettere sull'importanza del servizio pubblico e del rispetto reciproco.

Ha indossato la divisa per quarant'anni e fino all'ultimo giorno è stato operativo sulle Volanti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Chieti. Il vice ispettore Gianni Aceto lascia la polizia di Stato per andare in pensione, salutato con affetto e stima dai.

Polizia, la messinese Bardetta vice responsabile nazionale del Siulp Fd

Caterina Bardetta, messinese e vice responsabile della sezione locale del Siulp FD, è stata nominata vice responsabile nazionale del Siulp FD.

