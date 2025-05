Polizia stradale allo sbando a Piacenza mancano agenti per fare le pattuglie

La situazione della Polizia Stradale a Piacenza è critica: mancano agenti e le pattuglie si riducono a uno o due, mentre la provincia ha registrato quattro incidenti mortali in pochi giorni. Questo è un campanello d'allarme per la sicurezza stradale in tutta Italia, dove l'aumento del traffico e le emergenze sociali richiedono soluzioni rapide. La sicurezza delle nostre strade non può essere messa in secondo piano!

«In pochi giorni sono stati ben quattro gli incidenti stradali mortali nella provincia piacentina per i quali la Polizia Stradale non è potuta intervenire per assenza di una pattuglia. Nell'ordine di servizio settimanale deve andare bene se si riescono a mettere in strada una o due pattuglie».

