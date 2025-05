Politiche giovanili firmato protocollo d’intesa con l’associazione Io X Benevento

Il sindaco Clemente Mastella ha dato il via a una nuova era per le politiche giovanili a Benevento! Insieme all'associazione Io X Benevento, hanno firmato un protocollo d'intesa che promuove la co-progettazione e cooperazione tra giovani e istituzioni. Un passo importante che risponde a un trend nazionale di coinvolgimento attivo dei giovani nella comunità. Un'opportunità imperdibile per dare voce e spazio alle nuove generazioni!

Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco Clemente Mastella, il delegato alle Politiche giovanili Italo Barbieri e il presidente dell’ associazione Io X Benevento Giuseppe Schipani hanno firmato stamane in sala Giunta un Protocollo d’intesa finalizzato, mediante servizi di co-progettazione, co-programmazione e cooperazione a stimolare e favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale con lo scopo di contrastare le diseguaglianze e incentivare le politiche di inclusione. La partnership tra l’Amministrazione comunale e Io per Benevento si esplicherà attraverso attività concrete mirate all’aggregazione e alla crescita culturale con obiettivi specifici per target d’età. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Politiche giovanili, firmato protocollo d’intesa con l’associazione Io X Benevento

Il piano della Toscana per le politiche giovanili funziona molto bene

Il piano toscano per le politiche giovanili si rivela un successo, promuovendo iniziative e coinvolgendo attivamente i giovani.

