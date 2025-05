Pokémon XY Netflix | Ritorna la serie cult di Ash Greninja e Serena!

È ufficiale: il 1° giugno 2025, Netflix riporta in vita l'epica saga di Pokémon XY! Rivivi le avventure di Ash e del suo potente Greninja, insieme alla dolce Serena, in una delle regioni più affascinanti del mondo Pokémon. Questo ritorno non è solo nostalgia, ma un segnale chiaro: i valori dell'amicizia e della crescita personale che la serie rappresenta sono più attuali che mai. Preparati a tornare nel fantastico universo di Kalos!

Preparati a rivivere le epiche avventure di Ash Ketchum nella regione di Kalos! Le amate stagioni Pokémon XY, Kalos Quest e XYZ, con l'iconico Greninja e l'indimenticabile Serena, sbarcano su Netflix il 1° giugno 2025. Non perdere il ritorno di una delle saghe più amate dai fan!