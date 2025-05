Poco cibo e più bombe Gaza allo stremo

Gaza è sull'orlo del baratro: cibo sempre più scarso e bombe che continuano a cadere. In un contesto internazionale in cui le speranze di pace sembrano svanire, la situazione umanitaria si aggrava ogni giorno di più. Un dato inquietante? La comunità globale sembra distratta, mentre il grido di aiuto di milioni di persone si fa sempre più flebile. È ora di riflettere su come ogni conflitto influisce sulle vite quotidiane di chi vive in queste terre martoriate.

Lontano dal traffico di proposte e controproposte per giungere a un cessate il fuoco – mentre scriviamo Trump annuncia-annunci per le «prossime ore» e al Arabiya dà per concluso l'accordo,

Segnala ilgiornale.it: Ascolta ora A migliaia hanno sfondato le recinzioni, dopo essere rimasti accalcati per ore sotto il sole cocente. Una corsa per la vita. Per accaparrarsi riso, pasta, olio, fagioli, verdure in scatola ...

Lo riporta repubblica.it: L’intervista ad Antoine Renard: “Dobbiamo placare le necessità primarie. La popolazione ha subito mesi di blocco e adesso è stremata” ...

Come scrive ilmanifesto.it: Palestina (Internazionale) «Non hanno cibo ed è il solo modo che hanno per sfamare i propri figli». Basta poco alla giornalista palestinese Hind Khoudary per spiegare le immagini che ieri giungevano d ...