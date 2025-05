Pnrr alla moviola | la spesa resta ferma al palo

Il PNRR, il piano che dovrebbe rilanciare l'Italia, sembra frenato da un "effetto moviola". Questa metafora descrive perfettamente la stagnazione nella spesa dei fondi, con progetti che arrancano e risorse che restano bloccate. In un periodo in cui il Paese ha bisogno di ripresa e innovazione, è fondamentale sbloccare questa situazione per non perdere un'opportunità storica di crescita. L'attenzione è alta: sarà l'anno della svolta o dell'ennesima occasione persa?

Effetto moviola, l'ha definito la Uil. Un'immagine che esprime con chiarezza la capacità di spesa dei fondi del Pnrr da parte dell'Italia. E a rilento procedono sia la messa a terra dei progetti che la spesa effettiva dei fondi, con "un andamento effetto moviola allarmante", si sottolinea in un'analisi sullo stato di attuazione del Piano condotta dal servizio Lavoro, coesione e territorio della Uil, diretto della segretaria confederale Ivana Veronese. Tutto ciò a poco più di un anno dalla fine del Pnrr, con la scadenza finale che è ormai dietro l'angolo. I dati su cui si basa lo studio sono aggiornati al mese di marzo: i progetti attivati sono stati oltre 284mila, per un valore di 146,2 miliardi di euro, pari al 75,2% del totale del Pnrr.

La scadenza del PNRR si avvicina, suscitando preoccupazioni sull’andamento dei pagamenti. Nonostante l’accelerazione recente, alcuni settori hanno ancora spese inferiori al 30% delle risorse allocate, evidenziando ritardi che potrebbero compromettere gli obiettivi.

