più sicurezza al teatro bibiena e in biblioteca

Il Comune di Sant’Agata fa un passo importante verso la sicurezza culturale! Con il bilancio consuntivo 2024 approvato, si investe in interventi al Teatro Bibiena e in biblioteca, senza aumentare le tasse. Un segnale forte in un momento in cui la cultura ha bisogno di supporto. I cittadini possono così godere di spazi rinnovati e sicuri, stimolando la partecipazione e la vitalità sociale. La cultura è un bene comune da proteggere!

Disco verde al bilancio del Comune di Sant'Agata. Recentemente, il consiglio comunale ha approvato il bilancio consuntivo del 2024, con il voto contrario del gruppo di opposizione 'Sant'Agata attiva'. Non sono state aumentate le imposte comunali né sono stati tagliati i servizi pubblici. "Tra gli interventi più significativi – dice il sindaco Beppe Vicinelli –, spicca lo stanziamento di fondi, per circa 470.000 euro, per un'importante opera idraulica, che riguarda il recupero del ponte di via Cà Vecchia sul Canal Chiaro. E per il rifacimento delle coperture del magazzino comunale, adeguandolo alle normative.

