Più di Kaká e Tonali Reijnders pronto a diventare la cessione più costosa della storia del Milan | la classifica

Tijjani Reijnders sta per riscrivere la storia del Milan! Con una possibile cessione al Manchester City che potrebbe superare i 75 milioni di euro, il giovane centrocampista olandese si appresta a diventare il trasferimento più costoso mai registrato. Un trend in crescita per i rossoneri, che dimostrano di saper valorizzare i talenti. Chi sarà il prossimo a stupirci? Rimanete con noi per scoprire l'evoluzione di questa affascinante saga calcistica!

Tijjani Reijnders, centrocampista olandese acquistato dal Milan nel luglio 2023 per circa 20 milioni di euro più bonus, potrebbe trasferirsi al Manchester City per una cifra che potrebbe superare i 75 milioni di euro.

