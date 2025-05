Più di 600 cantieri ma pagamenti ancora lenti | dove vanno i 370 milioni del Pnrr a Ravenna

Ravenna è in fermento: oltre 600 cantieri sono in fase di avvio, ma i pagamenti restano lenti. Dove finiscono i 370 milioni del PNRR? Dalla costruzione di nuove scuole e palestre allo sviluppo del porto, la città si prepara a una trasformazione senza precedenti. Tuttavia, l'inefficienza nei pagamenti potrebbe rallentare questo processo. Scopri come queste sfide potrebbero influenzare il futuro della tua comunità!

Nuove scuole e palestre, piani per lo sviluppo del porto, la nuova piscina comunale e una nuova Casa della salute. Sono 620 i progetti finanziati (totalmente o in parte) con fondi del Pnrr nel comune di Ravenna, per un totale complessivo di risorse pari a 369 milioni di euro (di cui 281. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Più di 600 cantieri, ma pagamenti ancora lenti: dove vanno i 370 milioni del Pnrr a Ravenna

Cerca Video su questo argomento: 600 Cantieri Pagamenti Lenti Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Più di 600 cantieri, ma pagamenti ancora lenti: dove vanno i 370 milioni del Pnrr a Ravenna. 🔗Cosa riportano altre fonti

Panetta: pagamenti transfrontalieri restano lenti, costosi e opachi

Riporta msn.com: Tuttavia, questi benefici si sono manifestati solo in minima parte nei pagamenti transfrontalieri, che restano lenti, costosi e opachi». Lo ha detto il governatore di Bankitalia Fabio Panetta ...

Pagamenti in arrivo per i cantieri comunali

Si legge su lanuovasardegna.it: ARITZO. La questione dei pagamenti dei cantieri delle povertà estreme, si avvia verso la soluzione; il Comune infatti provvederà entro pochi giorni ai pagamenti. Ma non ci saranno nuovi cantieri ...

Fabio Panetta (Bankitalia): i pagamenti transfrontalieri sono lenti, costosi e opachi

Come scrive milanofinanza.it: I pagamenti sono la «spina dorsale del sistema finanziario» ma quelli transfrontalieri restano «lenti, costosi e opachi» perché la tecnologia «da sola non basta: sono essenziali regole e procedure ...