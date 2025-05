Pistoia tre pitbull aggrediscono e riducono in fin di vita una bambina di due anni e la nonna

Una tragedia che ha scosso Pistoia: tre pitbull hanno aggredito una bambina di due anni e la sua nonna, riducendole in gravi condizioni. Questo drammatico episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza degli animali domestici e sulla responsabilità dei proprietari. È fondamentale riflettere su come la scelta di avere un cane debba essere accompagnata da una formazione adeguata e da precauzioni. La vita di una famiglia può cambiare in un attimo.

Una bambina di 2 anni e la nonna sono state aggredite da tre pitbull nel cortile della casa dello zio della piccola in via Panaro ad Agliana, in provincia di Pistoia. Secondo le prime ricostruzioni, i cani, di proprietà dell’uomo, si sarebbero scagliati improvvisamente contro le due donne. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i carabinieri e la polizia municipale per le indagini. La bambina è stata trasportata in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze a causa di una grave ferita a una gamba. La nonna, che avrebbe cercato di difendere la nipote, è stata morsa in più parti del corpo e trasportata con l’elicottero Pegaso all’ospedale di Pistoia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pistoia, tre pitbull aggrediscono e riducono in fin di vita una bambina di due anni e la nonna

Pistoia, nonna e nipotina aggredite da tre pitbull: sono entrambe gravi

Un tragico episodio scuote Pistoia: una nonna e la sua nipotina di soli due anni sono state aggredite da tre pitbull.

Cerca Video su questo argomento: Pistoia Tre Pitbull Aggrediscono Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pistoia, tre pitbull aggrediscono e riducono in fin di vita una bambina di due anni e la nonna

Si legge su informazione.it: Ad assalire la piccola sarebbe stato uno dei tre cani della compagna dello zio. Soccorsa anche la madre: ha accusato un malore quando s'è resa conto dell'accaduto Una bambina di 2 anni versa in gravi ...

Agliana, pitbull aggrediscono nonna e nipote di 2 anni: grave la bimba

Lo riporta tg24.sky.it: La piccola è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale Meyer di Firenze mentre la nonna, che avrebbe cercato di difendere la nipote, è stata morsa in più parti del corpo e trasportata con ...

Agliana, Pistoia: bambina di 2 anni e nonna aggredite da tre pitbull nel cortile di casa

Scrive gaeta.it: Una bambina di 2 anni e la nonna sono state aggredite da tre pitbull nel cortile di Agliana; entrambe ricoverate in ospedale, le autorità indagano sulle responsabilità del proprietario.