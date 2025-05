Pistoia nonna e nipotina di 2 anni aggredite da tre pitbull | piccola in gravi condizioni

Un episodio drammatico scuote Pistoia: una nonna e la sua nipotina di soli due anni vengono aggredite da tre pitbull, appartenenti allo zio della piccola. La bimba versa in gravi condizioni, un triste richiamo alla necessità di regolamentare meglio la gestione degli animali domestici. In un'epoca in cui l'amore per gli animali è in costante crescita, questa vicenda ci invita a riflettere sul confine tra affetto e responsabilità.

I tre pitbull che hanno aggredito nonna e nipotina apparterrebbero allo zio della piccola. L'aggressione sarebbe avvenuta nel primo pomeriggio nella frazione aglianese di San Michele (Pistoia).

Pistoia, nonna e nipotina aggredite da tre pitbull: sono entrambe gravi

Un tragico episodio scuote Pistoia: una nonna e la sua nipotina di soli due anni sono state aggredite da tre pitbull.

