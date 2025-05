Pistoia | nonna e nipotina aggredite da 3 pitbull sono gravi

Un pomeriggio di terrore ad Agliana, dove una nonna e la sua nipotina sono state aggredite da tre pitbull. Questo tragico evento accende i riflettori su un tema sempre più attuale: la sicurezza degli animali domestici e il loro impatto sulle comunità . Le ferite riportate dalle due donne sono gravi, ma è fondamentale chiedersi: siamo davvero pronti a gestire la responsabilità di avere cani di razze potenti? Un dibattito che merita attenzione.

Una bambina e sua nonna sono state assalite da tre pitbull rimanendo ferite in modo grave. È accaduto nel pomeriggio, poco dopo le 14, ad Agliana (Pistoia). L'aggressione sarebbe avvenuta nel cortile della casa dello zio della bambina. I cani apparterrebbero all'uomo.

Pistoia, nonna e nipotina aggredite da tre pitbull: sono entrambe gravi

Un tragico episodio scuote Pistoia: una nonna e la sua nipotina di soli due anni sono state aggredite da tre pitbull.

