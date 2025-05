Pistoia nonna e nipote di due anni aggredite da un pitbull | grave la bimba

Un episodio drammatico ha scosso Agliana (Pistoia): una nonna e la sua nipotina di soli due anni sono state aggredite da un pitbull. Mentre la piccola lotta per la vita in ospedale, ci si interroga sui rischi legati alla gestione degli animali domestici, un tema sempre più attuale. Questo evento riaccende il dibattito sulla responsabilità dei proprietari e sull'importanza di una cultura della sicurezza. La protezione dei più vulnerabili deve essere al primo posto.

Una bimba di due anni e la nonna sono state aggredite da un pitbull ad Agliana (Pistoia) e la piccola è in condizioni gravi. L'animale si è lanciato contro la piccola e la nonna sarebbe intervenuta per difendere la nipotina, restando a sua volta ferita. La bambina è stata trasportata in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze con lesioni all'addome e agli arti inferiori. Sul caso indagano polizia municipale e carabinieri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pistoia, nonna e nipote di due anni aggredite da un pitbull: grave la bimba

