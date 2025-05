Piscine accordo con Seriate e Stezzano Il 6 settembre apre quella del Seminario

Il 6 settembre segna una nuova era per le piscine di Seriate e Stezzano, con l'apertura del tanto atteso impianto al Seminario. Un'iniziativa che si inserisce in un trend di valorizzazione delle strutture sportive locali, rendendo il benessere accessibile a tutti. I residenti di Bergamo potranno approfittare di prezzi calmierati, mentre il campione Magnini sarà presente per festeggiare. Non perdere l'occasione di tuffarti nell'estate dell'energia!

PALAFRIZZONI. L’Italcementi chiude sabato. Prezzi calmierati quest’estate per i residenti di Bergamo nei due impianti dell’hinterland. Magnini ospite all’inaugurazione in Città Alta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Piscine, accordo con Seriate e Stezzano. Il 6 settembre apre quella del Seminario

