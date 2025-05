Pisa colloqui per Vanoli per la panchina

Il Pisa è di nuovo in cerca di un allenatore! Dopo la separazione con Inzaghi, la dirigenza si prepara a scrivere un nuovo capitolo. È sorprendente vedere come per il quarto anno consecutivo il club debba affrontare questa sfida. Chi sarà il prossimo a sedere sulla panchina? Questo potrebbe segnare un punto di svolta cruciale nella storia recente della squadra. Riusciranno a trovare la stabilità tanto attesa?

PISA, 30 MAGGIO – Proseguono i casting in casa Pisa per quanto riguarda l’allenatore. La società ha iniziato immediatamente a programmare il proprio futuro dopo l’ormai certa separazione con Filippo Inzaghi. Per la quarta estate consecutivi la dirigenza è chiamata a individuare il nuovo tecnico. Il modus operandi rimane il medesimo, a cambiare sono le tempistiche: la Serie A non attende come la Serie B. Il 6 giugno saranno già svelati di calendari: non c’è tempo da perdere. L’intenzione è avere il nome entro la prossima settimana. Come raccolto dalla nostra redazione, tra gli allenatori graditi al Pisa figura Paolo Vanoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa, colloqui per Vanoli per la panchina

