Pisa cinque allenatori in cinque anni E adesso caccia al profilo giusto per la A

Il Pisa Sporting Club sta per affrontare una nuova sfida: il quinto allenatore in cinque anni. Un cambiamento che riflette le difficoltà nel trovare un profilo vincente e sostenibile, mentre il calcio italiano è in fermento tra progetti a lungo termine e ricerca di stabilità. La domanda sorge spontanea: chi sarà in grado di riportare i nerazzurri ai vertici? Scopriremo se la vera rivoluzione arriverà finalmente in panchina!

Il Pisa Sporting Club è avviato verso il quinto allenatore diverso negli ultimi cinque anni. Tra desiderio di sviluppo del progetto sportivo e finanziario ed esigenze dettate dai risultati di campo, la panchina nerazzurra negli ultimi campionati non ha avuto uno stesso proprietario per più di due tornei consecutivi. Questo primato spetta a Luca D'Angelo, che è anche il mister con il maggior numero di presenze durante la presidenza Corrado, vero e proprio architrave sulla quale il club ha poggiato poi le successive evoluzioni delle traiettorie percorse sul rettangolo verde. Il pescarese è entrato anche nella Hall of fame degli allenatori con più gare ufficiali alla guida del Pisa, sbaragliando il resto della concorrenza e piazzandosi alle spalle del mitologico Ging.

Pisa, cinque allenatori in cinque anni. E adesso caccia al profilo giusto per la A

