Pisa Book Festival | la Romania sarà paese ospite con Cartarescu

Il Pisa Book Festival si prepara a stupire con un ospite d'onore: la Romania e il suo maestro della letteratura contemporanea, Mircea Cartarescu. Questo evento non è solo una celebrazione della parola scritta, ma un'opportunità per riflettere sul potere dei libri di connettere culture diverse. Con iniziative coinvolgenti come “A tutto Volume”, il festival si inserisce in un trend crescente di valorizzazione della traduzione e interculturalità. Non perdere l’occasione di scoprire nuovi mondi!

Roma, 30 mag. (askanews) – Giovedì 29 maggio è stato presentato alla SMSBiblio di Pisa “Aspettando Pisa Book Festival in biblioteca”, un’occasione per presentare i finalisti dei Translation Awards e il nuovo progetto per le scuole “A tutto Volume” e dare alcune anticipazioni sulla prossima edizione del festival. Filippo Bedini, assessore alla cultura del Comune di Pisa, Lucia Della Porta, direttrice del Pisa Book Festival, Roberta Ferrari, presidente della Giuria dei Translation Awards, hanno presentato le novità della XXIII edizione del festival. Sono intervenuti Franco Cervelli (Fondazione Pisa) e Andrea Camilli (Musei Nazionali Pisani). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Aspettando Pisa Book Festival, il prossimo tema sarà la montagna

Prepara la tua voglia di avventura: in attesa del Pisa Book Festival 2025, il prossimo tema sarà la montagna, protagonista di incontri e laboratori nelle biblioteche della città.

