Pioli Juve non tramonta questa ipotesi per la panchina bianconera! L’ex Milan in corsa con altri due nomi | le ultime

L'ipotesi Pioli sulla panchina della Juventus continua a guadagnare terreno, mentre il club cerca di risollevarsi da un inizio di stagione altalenante. Con l'esclusione di Conte, le possibilità crescono e si intrecciano con le ambizioni bianconere. In un calcio sempre più competitivo, la scelta del prossimo allenatore diventa cruciale: riuscirà a riportare la Vecchia Signora ai vertici? La tensione è palpabile e gli occhi sono puntati sulla prossima mossa.

e cosa potrebbe succedere. Archiviata in maniera definitiva l’ipotesi Conte, che nella giornata di ieri ha deciso in maniera definitiva di restare al Napoli per continuare un progetto avviato dodici mesi fa, la Juve è pronta a ripiegare su soluzioni alternative per la panchina. Come riportato da Tuttosport tra i nomi in lista va tenuto in considerazione quello di Pioli: l’attuale allenatore dell’ Al Nassr potrebbe lasciare l’Arabia Saudita e fare rientro in Italia in caso di chiamata allettante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pioli Juve, non tramonta questa ipotesi per la panchina bianconera! L’ex Milan in corsa con altri due nomi: le ultime

Pioli Juve, occhi puntati anche sul tecnico ex Milan: è ancora in lista in caso di addio all’Al-Nassr. Novità sul futuro dell’allenatore

La Juventus guarda con attenzione a Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, nel momento in cui si valutano le prossime mosse per la panchina.

