Piogge torrenziali fanno crollare una diga | centinaia di morti e decine di dispersi in Nigeria

Nella settimana in cui il mondo discute di sostenibilità, la Nigeria paga un tributo drammatico all'emergenza climatica: oltre 115 vite spezzate a Mokwa a causa di piogge torrenziali e il crollo di una diga. Questo disastro non è solo un evento isolato, ma un campanello d'allarme su quanto le infrastrutture obsolete possono rivelarsi vulnerabili. È tempo di agire, prima che sia troppo tardi.

Almeno 115 morti a Mokwa, Nigeria, per inondazioni causate da piogge torrenziali e il crollo di una diga. Migliaia di case distrutte. L'emergenza è stata aggravata da cambiamenti climatici e infrastrutture inadeguate. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Piogge torrenziali fanno crollare una diga: centinaia di morti e decine di dispersi in Nigeria

Emergenza verde, Martinengo: "Le piogge torrenziali ci hanno messo in difficoltà"

L'emergenza verde a Martinengo si fa sentire a causa delle recenti piogge torrenziali. Il consiglio comunale discute soluzioni per affrontare la crisi dell'erba alta, mentre l'amministrazione mette in atto interventi urgenti per risolvere la situazione critica in diversi quartieri.

