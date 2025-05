Piloti ACI Salerno a Massa Lubrense Viggiano e Castel Volturno

Un fine settimana da incorniciare per i piloti dell’ACI Salerno! I talenti locali brillano nelle gare delle serie cadette, conquistando la scena motoristica a Massa Lubrense e Castel Volturno. È un momento di grande fermento per il motorsport campano, che si prepara a scrivere nuove pagine di storia. La vittoria alla 8^ Coppa Città di Castel Volturno non è solo un traguardo, ma un segnale chiaro: il futuro delle corse è qui!

Tempo di lettura: 2 minuti Doppio fine settimana denso di successi anche nelle gare delle serie cadette, dove i piloti con licenza sportiva rilasciata dall’ ACI Salerno si sono messi al centro della scena. Firma salernitana in Formula Challenge, alla 8^ Coppa Città di Castel Volturno, dove la vittoria è stata appannaggio del PilotaPreparatore di Baronissi Mauro Paolillo sulla sua fidata Peugeot 106 del Gruppo Speciale Slalom, terzo sul podio assoluto in S7 ha primeggiato Antonio Lauro su Renault 5GT Turbo. Successo salernitano anche in E2SH con Mario Moccia che si è imposto sulla “Legend Cars”, mentre sempre in S5 ottimo 3° è stato Antonio Falcone su Peugeot 106, che ha completato la top ten. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Piloti ACI Salerno a Massa Lubrense, Viggiano e Castel Volturno

