L'Italia ha finalmente raggiunto la Francia nel Pil pro capite, un traguardo che segna un cambiamento epocale! Grazie a riforme economiche strategiche, investimenti in innovazione e un turismo in ripresa, il nostro Paese ha colmato il divario. Questo non è solo un risultato numerico, ma un segnale di rinascita in un contesto europeo che guarda con attenzione alla competitività. Scopri i fattori chiave che hanno reso possibile questo successo!

Nel 2025 l’Italia ha raggiunto la Francia in termini di Pil pro capite a parità di potere d’acquisto e ha ridotto il divario con la Germania: ecco perché. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Pil pro capite, l’Italia raggiunge la Francia: ecco com’è stato possibile e quali fattori hanno inciso

PIL Italia, ISTAT rivede al rialzo crescita annua I trimestre 2025. Il trend atteso per tutto l’anno

Scrive money.it: Nel primo trimestre del 2025, il PIL dell’Italia è cresciuto dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,7% nei confronti del primo trimestre del 2024. Lo ha comunicato l’ISTAT.

Il pil italiano cresce dello 0,3 per cento nel primo trimestre del 2025

msn.com scrive: Rispetto allo stesso periodo del 2024, l’aumento è dello 0,7 per cento, leggermente più alto rispetto alla stima preliminare del +0,6. La crescita acquisita per il 2025 è ora prevista al +0,5 per ...