Pil Italia in aumento crescita acquisita dello 05% | produzione e consumi su

Ottime notizie per l'Italia! Il PIL è in aumento, con una crescita acquisita dello 0,5% nel primo trimestre del 2025. Un segnale incoraggiante che riflette la ripresa dei consumi e della produzione, in linea con le tendenze europee di rilancio post-pandemia. Questo incremento non è solo un numero: è la dimostrazione che l'Italia sta riscoprendo la sua forza economica. Un successo da celebrare e da seguire con attenzione!

L?Istat ha confermato ieri il dato della precedente stima preliminare di fine aprile: nel primo trimestre 2025 il PIL italiano, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020,.

Disoccupazione stabile nella zona Ocse e euro, lieve aumento in Italia a marzo

A marzo, il tasso di disoccupazione nella zona OCSE si è stabilizzato al 4,9%, mentre in Italia si è registrato un lieve aumento.

Scrive ilmattino.it: L’Istat ha confermato ieri il dato della precedente stima preliminare di fine aprile: nel primo trimestre 2025 il PIL italiano, espresso in valori concatenati con anno di riferimento ...

Come scrive msn.com: Rispetto allo stesso periodo del 2024, l’aumento è dello 0,7 per cento, leggermente più alto rispetto alla stima preliminare del +0,6. La crescita acquisita per il 2025 è ora prevista al +0,5 per ...

Secondo msn.com: L’economia italiana apre il 2025 con segnali di ripresa. Investimenti e consumi spingono il Pil, ma l’ombra dei dazi globali preoccupa ...