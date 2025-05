Pil in crescita spettacoli e cantieri trainano l’economia nel 2025

L’Italia si risveglia e il PIL cresce grazie a spettacoli e cantieri, segnando un impulso positivo nel 2025. L’Istat conferma una crescita dello 0,3% nel primo trimestre e un incremento tendenziale allo 0,7%. Questo trend non è solo un dato: riflette un rinnovato spirito di resilienza e innovazione. È il momento ideale per investire in cultura e opere pubbliche, due pilastri che possono trasformare il nostro paese. Pronti a cogliere l’opportunità?

L’economia italiana cresce e si confermano le stime dell’Istat. Secondo l’Istituto, la stima completa dei conti economici per il primo trimestre 2025 conferma lo 0,3% dell’economia italiana. Lieve rialzo sia la crescita tendenziale, che si assesta allo 0,7% rispetto allo 0,6% della stima preliminare, sia la crescita acquisita per il 2025, che passa allo 0,5% dallo 0,4%. Tutto questo mentre il primo trimestre del 2025 ha avuto una giornata lavorativa in meno del trimestre precedente e due rispetto al primo trimestre del 2024. I settori in crescita: bene agricoltura, in affanno l’immobiliare. Ma quali sono i settori che hanno trainato questa crescita? Quelli con il segno più sono agricoltura, costruzioni e anche le arti e intrattenimento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Pil in crescita, spettacoli e cantieri trainano l’economia nel 2025

Electrolux, migliora la situazione: numeri in crescita nel 2025

Electrolux segna un'inversione di tendenza nel 2025, con numeri in crescita che fanno sperare in un futuro promettente.

Cerca Video su questo argomento: Pil Crescita Spettacoli Cantieri Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pnrr, Olimpiadi e cantieri di Lombardia nel mirino di mafia e ‘ndrangheta; Pnrr Olimpiadi e cantieri di Lombardia nel mirino di mafia e ‘ndrangheta. 🔗Ne parlano su altre fonti

PIL Italia, ISTAT rivede al rialzo crescita annua I trimestre 2025. Il trend atteso per tutto l’anno

Riporta money.it: Nel primo trimestre del 2025, il PIL dell’Italia è cresciuto dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,7% nei confronti del primo trimestre del 2024. Lo ha comunicato l’ISTAT.

Il pil italiano cresce dello 0,3 per cento nel primo trimestre del 2025

Secondo msn.com: Rispetto allo stesso periodo del 2024, l’aumento è dello 0,7 per cento, leggermente più alto rispetto alla stima preliminare del +0,6. La crescita acquisita per il 2025 è ora prevista al +0,5 per ...

Istat, il Pil sale nel primo trimestre dello 0,3%. Rivista al rialzo la crescita tendenziale

msn.com scrive: L’Istituto conferma il dato rispetto al trimestre precedente mentre ritocca al +0,7% (+0,1%) quello sullo stesso periodo del 2024 ...