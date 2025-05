Piero Mastroberardino nominato Cavaliere del Lavoro dal presidente Mattarella

Piero Mastroberardino, un simbolo dell’eccellenza vinicola italiana, è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente Mattarella. Questo riconoscimento non è solo un tributo a un imprenditore, ma un segno della forza dell'industria agroalimentare italiana, in continua crescita e innovazione. Mastroberardino non rappresenta solo il suo territorio, ma il futuro di un settore che punta a conquistare il mondo. Scopri come il suo impegno sta scrivendo una nuova pagina nella storia del vino!

Il Presidente della Repubblica ha conferito oggi l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro a 25 imprenditori italiani, tra cui Piero Mastroberardino (Radici Mastroberardino – Avellino). I nuovi insigniti rappresentano l’eccellenza italiana nei settori dell’agricoltura, dell’industria, del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Piero Mastroberardino nominato Cavaliere del Lavoro dal presidente Mattarella

